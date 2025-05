Polícia Federal Deflagra 7ª fase da Operação Sisamnes

Foto:Reprodução | A ação cumpre cinco mandados de prisão preventiva, seis mandados de busca e apreensão e quatro mandados de monitoramento eletrônico

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (28/5), a 7ª Fase da Operação Sisamnes, com o intuito de investigar os possíveis mandantes e eventuais coautores do homicídio de advogado em 2023, em Cuiabá-MT.

Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu a existência de uma organização criminosa responsável pela prática de crimes como espionagem e homicídios sob encomenda.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, quatro mandados de monitoramento eletrônico, seis mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais, além das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato e saída do país, incluindo o recolhimento dos passaportes.

