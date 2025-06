Polícia Federal deflagra operação contra desmatamento ilegal em assentamento no Chapadão, Gleba Pacoval, em Santarém

(Divulgação: Polícia Federal) – A ação resultou no flagrante de uma atividade criminosa de extração ilegal de madeira, com a apreensão de maquinário pesado, armas ambientais e a prisão de quatro indivíduos

A Polícia Federal deflagrou, neste domingo (29), uma operação de combate ao desmatamento ilegal no Projeto de Assentamento Chapadão, situado na Gleba Federal Pacoval, zona rural do município de Santarém, no oeste do Pará. A ação resultou no flagrante de uma atividade criminosa de extração ilegal de madeira, com a apreensão de maquinário pesado, armas ambientais e a prisão de quatro indivíduos.

Durante a operação, os agentes federais localizaram e apreenderam um veículo do tipo Skidder — equipamento comumente utilizado para arraste de toras em áreas de exploração florestal — além de motosserras, toras de madeira extraída ilegalmente e um caminhão escondido na mata, já carregado com madeira serrada, evidenciando a atuação organizada dos infratores.

Os quatro indivíduos encontrados no local foram imediatamente detidos e conduzidos à sede da Delegacia de Polícia Federal de Santarém (DPF/SNM/PA), onde foram autuados em flagrante pelos crimes ambientais e demais ilícitos relacionados à extração e transporte ilegal de produtos florestais.

A operação integra os esforços contínuos da Polícia Federal no enfrentamento aos crimes ambientais que assolam a Amazônia Legal, especialmente aqueles relacionados ao uso indevido de terras públicas federais e à destruição de áreas protegidas, como os projetos de assentamento rural.

A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a proteção dos recursos naturais e com a responsabilização penal daqueles que insistem em devastar o patrimônio ambiental brasileiro.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os financiadores e os eventuais receptadores da madeira extraída ilegalmente.

Fonte: Comunicação da Polícia Federal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2025/14:19:00

