Polícia Federal deflagra operação contra garimpo ilegal em São Félix do Xingu (PA). (Foto: Polícia Federal)

Na sexta-feira (08/08), a Polícia Federal deflagrou a Operação Cupim de Aço, que investiga o financiamento de garimpos ilegais no entorno da Terra Indígena Apyterewa.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Federal, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos estados do Pará e Tocantins. Durante as ações, foram arrecadadas mídias, veículos, joias, armas e outros elementos considerados relevantes para a investigação.

Três mandados foram cumpridos no distrito da Taboca, município de São Félix do Xingu, enquanto os outros dois foram cumpridos no Tocantins, em Araguaína e Campos Lindos. Neste último local, houve a prisão em flagrante de um dos alvos, por porte ilegal de arma de fogo. A identidade do preso foi preservada.

A investigação teve início após a identificação de degradações ambientais na região, por meio de monitoramento remoto realizado pela Polícia Federal. Em maio de 2024, durante a deflagração da operação no local, foi constatada a existência de garimpo ilegal de cassiterita em atividade. As apurações indicaram os financiadores do garimpo e o arrendatário da terra onde ocorria a extração mineral ilegal.

As investigações seguem em andamento para apurar o volume do prejuízo ambiental, a extensão da degradação, a existência de outros pontos de garimpo ilegal e a participação de possíveis envolvidos.

Apesar da polícia comunicar a prisão, não foram fornecidas mais informações ou detalhes sobre o ocorrido.

