Polícia Federal deflagra Operação Double Key contra tráfico internacional de pessoas para exploração sexual

(Foto: Arquivo) – A Polícia Federal deflagrou, na última sexta-feira (6/6), a Operação Double Key, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, com atuação em Myanmar, país localizado no sul do continente asiático.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão contra dois cidadãos de origem chinesa, que foram detidos no momento em que desembarcavam no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), em voo procedente do Camboja. Também foram cumpridas medidas cautelares contra uma brasileira, além de mandado de busca e apreensão em sua residência, na cidade de São Paulo/SP.

As investigações apontam que o grupo criminoso, composto majoritariamente por cidadãos chineses legalmente estabelecidos no Brasil, aliciava jovens brasileiras com falsas promessas de emprego no estado de Karen, onde vêm sendo erguidos, nos últimos anos, empreendimentos comerciais como hotéis e cassinos.

A operação teve início após a Polícia Federal receber a informação de que uma brasileira, natural de Pernambuco, estaria sendo mantida em cárcere privado e submetida à exploração sexual por integrantes da organização criminosa, em um hotel no sudeste asiático. A vítima teve seu nome incluído na lista de difusão azul da INTERPOL (Blue Notice), o que possibilitou sua localização e posterior resgate. Ela retornou ao Brasil no último domingo (8/6).

As investigações seguem em curso e os envolvidos responderão pelos crimes de organização criminosa e tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual.

Fonte: Caldeirão Polícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2025/17:34:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...