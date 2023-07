Polícia Federal encontra imigrantes nigerianos que atravessaram o Atlântico escondidos em leme

Agentes dizem que dois dos estrangeiros não sabem nadar – (Foto:Reprodução / Polícia Federal).

Foram 13 dias de viagem do continente africano até a costa brasileira

Nesta segunda-feira (10), a Polícia Federal do Espírito Santo encontrou quatro imigrantes nigerianos escondidos no leme de um navio cargueiro que tem como destino o Porto de Santos, em São Paulo. De acordo com a PF, os próprios tripulantes da embarcação localizaram as quatro pessoas e acionaram as autoridades brasileiras.

Segundo informações da Polícia Federal, o navio, de bandeira da Libéria, partiu de Lagos, na Nigéria, no dia 27 de junho, totalizando uma viagem de 13 dias até a costa brasileira. A distância entre o Espírito Santo e o país africano é de aproximadamente 5,5 mil quilômetros.

Em um vídeo divulgado pela PF, é possível ouvir agentes mencionando que dois dos estrangeiros não sabem nadar. Os quatro nigerianos foram descobertos durante uma troca de tripulação no navio, que havia parado em águas capixabas. O comandante da embarcação foi alertado e acionou o Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal.

Condições precárias de saúde

Agentes da PF se dirigiram ao navio e retiraram os estrangeiros do local. Por meio de nota, o órgão informou que todos foram resgatados devido às condições precárias de saúde e, por razões humanitárias, foi autorizado o desembarque condicional. Os imigrantes não possuíam documentos de identidade.

Os estrangeiros foram conduzidos ao grupamento marítimo da Polícia Federal para identificação e procedimentos administrativos. O Delegado Eugenio Ricas, superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo, explicou que eles ficarão sob custódia da agência mercantil do navio até a repatriação compulsória para a Nigéria.

Segundo a PF, o navio continua no Espírito Santo, mas deverá ser liberado para seguir em direção ao Porto de Santos.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/18:50:04

