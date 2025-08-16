Polícia Federal erradica 120 mil pés de maconha em cinco municípios do Pará

Foto:Polícia Federal | A Polícia Federal erradicou 120 mil pés de maconha entre os dias 12 e 15 de agosto, em áreas rurais dos municípios de Garrafão do Norte, Cachoeira do Piriá, Capitão Poço, Concórdia do Pará e Nova Esperança do Piriá, no nordeste paraense.

A operação contou com a participação de mais de 50 policiais e integra o combate sistemático ao cultivo ilegal de drogas na região. Como as plantações estavam localizadas em áreas de difícil acesso, cercadas por floresta, foi necessário o apoio de um helicóptero do Comando Aéreo de Operações (CAOP) da Polícia Federal.

As investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar os envolvidos no esquema.

Fonte: estadodoparanews /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/08/2025/11:11:32

