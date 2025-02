Polícia Federal faz buscas em Belém contra homem que ameaçou Lula na internet

Justiça determinou que suspeito faça uso de tornozeleira eletrônica | Foto: Divulgação/Polícia Federal

Homem terá que usar uma tornozeleira eletrônica e terá que manter distância de locais visitados por Lula. Presidente vai a Belém nesta quinta-feira.

A Polícia Federal fez buscas nesta quarta-feira (12) contra um homem não identificado que ameaçou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais. As postagens indicavam um possível atentado durante a visita de Lula a Belém nos próximos dias.

“As investigações identificaram que um indivíduo realizou postagens em redes sociais contendo ameaças de atentado contra o Presidente durante sua visita à cidade de Belém/PA”, escreveu a PF em nota.

Após identificar o autor das ameaças, a PF solicitou à Justiça Federal no Pará medidas judiciais contra ele.

A PF determinou uso de tornozeleira eletrônica pelo homem e a proibição de se aproximar de locais onde o presidente estiver.

O suspeito foi ouvido pela Polícia Federal e colocado sob monitoramento. As investigações continuam para apurar mais detalhes do caso.

Lula no Pará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita Belém nesta sexta-feira (14) para acompanhar obras estratégicas ligadas à COP 30 — a conferência do clima da ONU.

Ele conhecerá o Parque da Cidade, maior empreendimento urbano do Pará, com 74% das obras concluídas e investimento de R$ 980 milhões. Lula também deve sobrevoar projetos de macrodrenagem e urbanização nas bacias do Tucunduba e Murutucu, que somam R$ 739 milhões e beneficiarão 300 mil pessoas.

Além disso, o presidente participará da cerimônia de divulgação dos investimentos federais para a COP30 e anunciará a liberação de mais R$ 250 milhões para infraestrutura urbana.

Entre os outros projetos que Lula pode visitar estão o Terminal Hidroviário Internacional de Belém, o Museu das Amazônias e a ampliação do Aeroporto de Belém, que receberá R$ 470 milhões. O governo também apresentará o Programa Pró-Amazônia, com R$ 650 milhões para pesquisa e inovação na região.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2025/08:46:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com