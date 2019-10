Polícia Federal flagra dois garimpos ilegais e apreende equipamentos avaliados em R$ 200 mil no PA

Operação da Polícia Federal flagra crimes ambientais e extração ilegal de minérios no PA – (Foto:Reprodução)

Flagrante ocorreu em Santana do Araguaia e Santa Maria das Barreiras, no sudeste do estado.

Uma operação da Polícia Federal flagrou crimes ambientais e extração ilegal de minérios em Santana do Araguaia e Santa Maria das Barreiras, no sudeste do Pará, nesta segunda-feira (7).

Na ação, os agentes fecharam dois garimpos clandestinos de ouro na zona rural dos municípios. Cerca de R$ 200 mil em equipamentos foram apreendidos.

Os responsáveis pelos garimpos não estavam nos locais, mas já foram identificados e vão responder na Justiça. Desde julho, quando começou a operação já foram fechados 10 garimpos ilegais na região e nove pessoas foram presas.

Por G1 PA — Belém

