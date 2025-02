Polícia Federal: novo concurso público terá 1.000 vagas e 1.000 cadastros

Para os cargos de perito e delegado , as remunerações iniciais são de R$ 26.300. No entanto, contarão com dois reajustes, da seguinte forma:

O novo concurso PF (Polícia Federal), autorizado no último dia 14 de fevereiro, deve contar com uma oferta imediata de 1.000 vagas, para o preenchimento em 2025, além de cadastro reserva de pessoal para mais 1.000 em 2026. A confirmação foi feita nesta terça-feira, 18 de fevereiro, pelo diretor-geral da corporação, Andrei Passos, durante evento na Confederação Nacional dos Transportes (CNT). A informação contraria informação divulgada na última segunda-feira, dia 17, de que a corporação pretendia publicar dois editais, em 2025 e 2026, com 1.000 vagas cada.

Concurso PF: saiba como foi a última seleção

O último concurso PFocorreu em 2021, quando foram oferecidas 1.500 vagas para cargos de nível superior, em diversos cargos. A banca organizadora foi o Cebraspe.

A distribuição foi a seguinte:

agente – 893 vagas

delegado – 123 vagas

escrivão – 400 vagas

papiloscopista – 84 vagas

A seleção contou com as seguintes etapas:

provas objetivas e discursivas,

exames de aptidão física,

avaliação médica,

avaliação oral para o cargo de delegado,

prova prática de digitação para o cargo de escrivão,

análise de títulos para delegado,

avaliação psicológica

curso de formação profissional

Para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista, a prova objetiva contou com três blocos, com 60 questões no bloco I, 36 no II e 24 no III, além da prova dissertativa, com até 30 linhas. Para delegado, a prova objetiva contou com 120 questões e a dissertativa, com três questões e uma peça profissional.

Para delegado, as questões versaram sobre direito administrativo, direito constitucional, direito civil, direito processual civil, direito empresarial, direito internacional público e cooperação internacional, direito penal, direito processual penal, criminologia, direito previdenciário e direito financeiro e tributário.

Para agente de polícia, no bloco I, língua portuguesa, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal e processual penal, legislação especial, estatística e raciocínio lógico. No bloco II, informática e no bloco III, contabilidade geral.

Para escrivão, no bloco I, língua portuguesa, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal e processual penal, legislação especial, estatística e raciocínio lógico. No bloco II, informática e no bloco III, contabilidade geral e arquivologia.

Para papiloscopista, no bloco I, língua portuguesa, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal e processual penal, legislação especial, estatística e raciocínio lógico. No bloco II, informática e no bloco III, biologia, física e química.

