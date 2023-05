Polícia Federal prende condenado por roubo ainda dentro da aeronave, em Belém

Ele havia acabado de chegar de Manaus, onde mora; agora o homem será removido à Casa do Albergado de Manaus – (Foto: Assessoria de Comunicação Social da PF no Pará)

A Polícia Federal prendeu um homem condenado por roubo. A detenção, neste sábado (6), ocorreu no Aeroporto Internacional de Belém. Ele havia acabado de chegar de Manaus (AM), onde mora, quando foi abordado pela Polícia Federal ainda no assento da aeronave.

A descoberta da vinda do foragido à capital paraense veio por meio do trabalho permanente do Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF. O cumprimento do mandado de prisão definitiva foi feito por volta das 11 horas, ainda segundo a Assessoria de Comunicação Social da PF no Pará.

O suspeito vinha de Minas Gerais, Estado de origem do mandado, com escala em Brasília.

Em 2021, ele havia sido intimado a se apresentar à Justiça do Amazonas para cumprir a pena, de cinco anos, em regime semiaberto. Por não ter comparecido no prazo de dez dias, passou a ser considerado foragido, com a emissão de mandado de prisão. A decisão judicial é para que o condenado seja removido à Casa do Albergado de Manaus, informou, ainda, a PF.

