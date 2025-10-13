Polícia Federal prende foragido internacional condenado pelas autoridades do Peru

Foto:Reprodução/PF | Cidadão peruano era procurado por roubo agravado e possuía Difusão Vermelha da Interpol

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (10/10), um foragido internacional condenado pelas autoridades do Peru pelo crime de roubo agravado, cometido com concurso de agentes, emprego de arma de fogo e praticado em local ermo.

O preso, cidadão peruano, residia no Brasil e era alvo de Difusão Vermelha da Interpol, emitida a pedido de seu país de origem. O Supremo Tribunal Federal havia expedido mandado de prisão para fins de extradição, que foi cumprido nesta data pela equipe da PF.

Com a prisão, o processo de extradição seguirá em trâmite no Supremo Tribunal Federal, para que o condenado cumpra a pena imposta pelas autoridades peruanas em seu país de origem.

