Polícia Federal prende mulher apontada como organizadora de atos terroristas em Brasília

(Foto:Reprodução) – Ela sugeriu ações violentas na capital e incitou apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para uma “tomada de poder”.

Nesta terça-feira (10), a Polícia Federal (PF) prendeu Ana Priscila Azevedo, filmada participando dos atos terroristas em Brasília no último domingo (8).

Ela foi detida por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, e levada a Brasília. É apontada pela investigação como uma das organizadoras dos atos na capital.

Ana havia sugerido, em suas redes sociais, ações violentas na capital, além de incitar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para uma “tomada de poder”. Ela afirmou que o Brasil iria “parar” e que os Três Poderes seriam “sitiados”.

A suposta organizadora também convocou, em um grupo de Telegram criado em dezembro, quase 30 mil membros a irem para Brasília. Ela citou, no dia 6 de janeiro, “caravanas vindas de todo o Brasil” e diz que “a Babilônia vai cair”.

Em um vídeo compartilhado por Ana Priscila Azevedo aparece um ônibus carregado com mantimentos e ela diz que, em 6 de janeiro, um grupo de golpistas deixou Sorocaba para ir a Brasília. “Estão vindo tomar o poder”, diz texto publicado por Azevedo.

Também há vídeos indicando ônibus com golpistas saindo de Jundiaí e Mogi das Cruzes, em São Paulo, Londrina e Umuarama, no Paraná, e Tangará da Serra, no Mato Grosso.

A organizadora só foi presa nesta terça, após trabalho de investigação, mas aparecia em vídeos no acampamento golpista no Quartel-General do Exército, em Brasília. No dia dos ataques, Ana Priscila aparece junto de outras pessoas perto da rampa do Congresso Nacional, um dos lugares atacados pelos terroristas. (As informações são do G1).

