Polícia Federal prende venezuelana com cocaína no aeroporto de Belém (PA)

Foto: Reprodução /PF | Passageira planejava levar quase 3,5 quilos da Colômbia à França, mas foi flagrada na escala.

A Polícia Federal prendeu uma venezuelana por tráfico internacional de drogas no fim da noite desta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Com ela, foram apreendidos quase 3,5 quilos de cocaína e 1.350 euros em espécie.

A passageira estava sob monitoramento da Polícia Federal, que indicou a necessidade de uma revista pessoal. Durante a abordagem, duas placas de cocaína foram encontradas em um fundo falso da pequena bolsa que a mulher levava a bordo. Além disso, as mochilas despachadas foram retiradas da aeronave para serem revistadas, e nelas foram descobertas mais sete mantas com droga, também escondidas em compartimentos secretos.

Após teste preliminar positivo para cocaína, a substância foi apreendida juntamente com o dinheiro e encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Pará, em Belém. A venezuelana foi autuada em flagrante por tráfico internacional de drogas e encaminhada ao Sistema Prisional do Estado.

Este slideshow necessita de JavaScript.

A mulher havia embarcado no sábado (8/2) em um voo de Bogotá, capital da Colômbia, para Letícia, cidade na fronteira do país com o Brasil. No dia seguinte, após passar pela imigração por terra, tomou um voo de Tabatinga/AM para Manaus/AM. Nesta segunda-feira (10/2), ela iniciou o voo de Manaus para Paris, na França, com escalas em Belém e Lisboa, Portugal.

A droga apreendida tem origem provável em cartéis colombianos que atuam em Bogotá, Cali e Medellín.

