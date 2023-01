Polícia Federal recupera tablets furtados por estagiária da UFPA

PF prende receptador e recupera tablets furtados da UFPA — Foto: Divulgação

Um dos compradores foi preso em flagrante, em Altamira.

A Polícia Federal recuperou quatro tablets furtados da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Altamira, no sudoeste do Pará, nesta terça-feira (17). Os aparelhos foram furtados por uma estagiária e repassados a dois revendedores. Um dos compradores foi preso em flagrante.

Os aparelhos são do laboratório de tecnologia da UFPA e sumiram do local sem sinal de arrombamento. Após investigação, a PF identificou um anúncio na internet com aparelhos da mesma marca e modelo dos que foram furtados.

O anúncio foi feito por um comerciante, que teria pagado R$ 300 em dois aparelhos e os revenderia por R$ 1.200. Ele foi preso em flagrante.

Os outros aparelhos estavam com um comerciante que tem uma loja de compra e venda de celulares no camelódromo de Altamira.

Segundo a PF, uma estagiária admitiu ter furtado os aparelhos e tê-los revendidos. Os três foram autuados, confessaram os crimes e podem ser condenados de 8 a 12 anos de prisão.

Os dois homens irão responder pelo crime de receptação qualificada, que ocorre quando a pessoa adquire produto de crime e o comercializa, podendo ser condenados a até 8 anos de prisão.

Já a estagiária da UFPA irá responder pelo crime de peculato furto, que é quando uma pessoa ligada a administração pública subtrai o bem público em proveito próprio, podendo ser condenada a uma pena de até 12 anos de prisão. (Com informações do g1 Pará — Belém).

