Polícia flagra ao menos 4 tipos de drogas em casa usada como ‘boca de fumo’ na comunidade Jacamim

Material apreendido pela PM na comunidade Jacamim — Foto: Divulgação

De acordo com a PM, três homens foram flagrados no local, incluindo um com mandado de prisão em aberto por roubo.

Durante ações da Operação Athena, a Polícia Militar flagrou pelo menos 4 tipos de drogas em uma casa usada como “boca de fumo” na comunidade Jacamim em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na noite de quinta (10).

De acordo com a Polícia Militar, a abordagem aconteceu no ramal Terra Amarela por volta das 19h30, após denúncias de que no local estava acontecendo venda de entorpecentes, principalmente no período da noite.

Ao se aproximarem do endereço, os policiais perceberam a presença de dois homens que ao notarem a presença da polícia, aceleraram os passos e seguiram para o quintal de uma residência. A atitude suspeita dos homens chamou a atenção da Polícia que realizou a abordagem.

Ainda segundo a PM, no momento da abordagem um terceiro homem saiu do imóvel e tentou fugir, mas acabou sendo alcançado por um dos policiais da guarnição.

O tenente Alciomar Silva contou que esse terceiro homem tentou enganar a polícia, dando nomes falsos, mas um dos policiais conseguiu fazer a identificação a partir do nome da mãe do suspeito. Foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por roubo.

“Ele deu um nome falso e como no local a gente não tinha acesso à internet, quando chegou na área urbana questionamos ele e ele continuou dando nome falso e um dos nossos guerreiros do recobrimento de forma inteligente conseguiu com o nome da mãe identificar que o indivíduo tinha um mandado de prisão”, contou o tenente.

Ainda segundo o tenente Alciomar Silva, os homens negaram residir no imóvel e ao ser realizada a busca detalhada no local foram encontrados 4 tipos de materiais entorpecentes, sendo: crack, maconha, haxixe e cocaína. Além disso, a polícia encontrou outros objetos e utensílios utilizados para o embalo das drogas como balança de precisão e linha de costura.

“Tá bem configurado que eles estavam preparando esse material para a venda. Estamos suspeitando que eles estavam preparando esse material para levar para Mojui dos Campos, tendo em vista a festividade que está ocorrendo no local”, completou Alciomar.

Os três suspeitos foram apresentados ao delegado Rennan Viana, na 16ª Seccional Urbana de Santarém. Todo material apreendido no local também foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

Material apreendido

89(oitenta e nove) trouxinhas plásticas, sendo: 62 contendo substâncias aparentando serem crack, 17 trouxinhas contendo substâncias aparentando serem o entorpecente maconha;

1 porção de substância aparentando ser o entorpecente crack;

1 porção no interior de sacola plástica, apresentando ser o entorpecente cocaína e;

1 porção de substância que aparenta ser o entorpecente conhecido por haxixe;

1 bicicleta;

1 capacete de cor preta e azul;

1 caixa de som;

1 aparelho amplificador de som automotivo;

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/15:01:31

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...