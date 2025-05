Polícia flagra garimpo ilegal em área de preservação e prende 19 pessoas em MT

(Foto: PMMT) – Ação conjunta da PM flagrou extração clandestina de minério em plena atividade; local operava dentro de área protegida.

Uma operação conjunta da Polícia Militar desarticulou, nessa terça-feira (13), um garimpo ilegal em plena atividade na zona rural de Aripuanã, no noroeste de Mato Grosso, a 976 km da capital.

No local, 19 pessoas foram flagradas realizando a extração clandestina de minério em uma área de preservação permanente. Todos os suspeitos foram presos por crime ambiental.

A ação faz parte da Operação Tolerância Zero e contou com a atuação de equipes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, Força Tática e Rotam. As forças de segurança chegaram ao garimpo após denúncias recebidas pelo setor de inteligência da PM, que indicavam a existência do empreendimento funcionando de forma irregular em área protegida.

Ao chegar na região indicada, os policiais encontraram o garimpo em funcionamento, com diversos maquinários operando e intensa movimentação de pessoas. Além da degradação ambiental visível, foram localizados nove motores estacionários em atividade, além de duas motosserras e sete motocicletas.

Durante a vistoria, os agentes também apreenderam um revólver calibre .38 com seis munições. Ninguém assumiu a posse da arma.

Todo o material recolhido e os 19 suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Aripuanã, onde o caso será investigado.

Fonte: Primeira Página/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/05/2025/15:13:34

