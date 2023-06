Polícia foi acionada por funcionários de agências bancárias enquanto clientes tentavam abrir conta com documentos falsificados.

Documentos e celulares apreendidos durante as ações policiais. — Foto: Divulgação

Uma idosa de 66 anos e dois homens, suspeitos de praticar falsidade ideológica, foram presos pela Polícia Civil (PC) em agências bancárias nos bairros Jurunas e Canudos, em Belém. Os casos foram confirmados na terça-feira (20).

No Jurunas, funcionários da agência do Banpará Bernardo Sayão comunicaram, na segunda-feira (19), às autoridades policiais sobre a presença de um homem e uma mulher que apresentaram supostos documentos fraudulentos durante a abertura de conta bancária.

No local, os agentes da PC comprovaram a fraude e conduziram os suspeitos até a delegacia, onde a idosa delatou os nomes verdadeiros dela e do acompanhante.

Após as informações cedidas, foi possível verificar que o homem preso já possui antecedentes criminais por estelionato, ameaça e outras contravenções..

Já em Canudos, a PC foi acionada por servidores do Banco do Brasil, que relataram o uso de documento de identidade falso por parte de um cliente presente no local.

O flagrante, também na segunda-feira (19), foi confirmado pelos policiais e ainda foi verificado que este suspeito já utilizou ao menos quatro outros documentos falsos em nome de terceiros para realizar transações financeiras em outras agências do Banco do Brasil em Belém.

Os três presos foram colocados à disposição do poder judiciário e responderão pelos crimes de falsa identidade e falsidade ideológica, como informou a PC.

Fonte:g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/06/2023/15:56:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...