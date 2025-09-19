Polícia identifica adolescente morto no Núcleo São Félix, em Marabá (PA)

Foto: Reprodução | Jovem de 16 anos já havia sobrevivido a um atentado em 2024 e era conhecido da polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.

Um adolescente de 16 anos, identificado como K.L.D.S, foi morto a tiros na noite da última quinta-feira (18), no bairro Francolândia, localizado no Núcleo São Félix, em Marabá, sudeste do Pará. O crime aconteceu por volta das 22h40, na Travessa Leblon, e chocou moradores da região.

Segundo a Polícia Militar, o jovem era conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas e já havia sido apreendido em outras ocasiões. Familiares relataram que ele estava sentado em frente à própria residência, acompanhado de um amigo conhecido como “Jacaré”, quando um homem se aproximou a pé e disparou várias vezes contra ele. O adolescente caiu inconsciente no local e não resistiu aos ferimentos. O atirador fugiu correndo em direção à Avenida Copacabana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas confirmou o óbito. A Perícia Científica realizou a remoção do corpo e a coleta de evidências na cena do crime, onde não foram encontrados estojos de munição. A Divisão de Homicídios também esteve presente acompanhando os trabalhos.

Ainda de acordo com a polícia, câmeras de segurança da área chegaram a registrar a ação criminosa, mas a baixa qualidade das imagens impossibilitou a identificação do autor dos disparos. O adolescente já havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio em 2024, também a tiros. Agora, a Polícia Civil investiga as circunstâncias da execução, assim como a autoria e a motivação do crime. Diligências seguem em andamento.

