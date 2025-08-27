Polícia identifica envolvidos em transporte de mais de 54kg de drogas em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na noite desta terça-feira (26), por volta das 18h55min, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de drogas na BR-163, em Novo Progresso (PA). A ação, acompanhada com exclusividade pelo Jornal Folha do Progresso, resultou na prisão de dois homens, identificados como Jonas Rômulo Marques Fernandes e Marcelo Andrade da Silva, na qualificação de autores de tráfico de drogas. As autoridades não divulgaram imagens da dupla detida até o momento.

A equipe do Jornal Folha do Progresso acompanhou com exclusividade uma apreensão de drogas realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163, em Novo Progresso (PA), nesta terça-feira, 26 de agosto de 2025, por volta das 18h55min. De acordo com informações repassadas pela PRF à reportagem, os agentes realizavam patrulhamento de rotina no trecho entre Itaituba e Novo Progresso quando, nas proximidades do Posto Badajoz, um veículo VW/Saveiro Cs Bd M, cor branca e placa RWW8J38, chamou a atenção ao realizar uma ultrapassagem perigosa, em alta velocidade, sobre a faixa contínua amarela. Diante da infração e da atitude suspeita, foi realizada a abordagem. Durante a fiscalização, os policiais perceberam que os dois ocupantes demonstraram extremo nervosismo e apresentaram versões contraditórias sobre a origem da viagem.

Foi realizada uma busca veicular, e a carroceria do veículo estava carregado com diversas espigas de milho. No entanto, ao remover parte da carga, os agentes encontraram 54,395 kg de substância análoga a maconha , que estavam escondidos sob os grãos. A descoberta surpreendeu a equipe, já que, segundo os próprios policiais, essa foi uma das primeiras apreensões em que traficantes utilizaram um veículo de pequeno porte camuflado com milho para tentar despistar a fiscalização.

Ainda conforme a PRF, a dupla havia saído de Santarém (PA) e tinha como destino final a cidade de Novo Progresso. Os dois homens receberam voz de prisão, foram algemados e encaminhados, juntamente com o veículo e a droga, para a Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde permanecem detidos à disposição da Justiça. A droga foi entregue à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

A PRF destacou à reportagem do Jornal Folha do Progresso, que o caso chama atenção pela facilidade e simplicidade do método de transporte: utilizando um veículo popular, coberto com uma carga típica da região, marcada pelo agronegócio, o que poderia confundir facilmente com trabalhadores transportando cereais.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/20:38:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Curtir isso: Curtir Carregando...