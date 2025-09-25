Polícia identifica homem que se masturbou na sala de espera de UBS em Manaus

Foto: Reprodução | A Polícia Civil do Amazonas informou, nesta quarta-feira (24), que identificou o homem que foi filmado se masturbando na sala de espera de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, trata-se de Elzo dos Santos Filho, de 51 anos. O homem está sendo procurado pelo crime de importunação ofensiva ao pudor. De acordo com o delegado Fabiano Rosas, o crime praticado, na manhã de segunda-feira (22), foi registrado por uma pessoa que estava no local.

“Com a ampla divulgação e a ajuda da população, conseguimos identificar o indivíduo e, rapidamente, representamos pelo mandado de prisão preventiva, que foi deferido pela Justiça. Diante disso, solicitamos novamente a colaboração da população para efetivar a prisão desse indivíduo”, destacou o delegado.

Informações sobre o paradeiro de Elzo dos Santos Filho podem ser repassadas, de forma anônima, pelos números: (92) 98116-9099, disque-denúncia do 9º DIP; 197, da PC-AM; ou 181, da SSP-AM.

