Polícia identifica mortos em acidente com três veículos na BR-230

(Foto: Reprodução) – O acidente aconteceu por volta das 6h, no quilômetro 83 da Transamazônica. Segundo as apurações iniciais, um Fiat Siena que seguia no sentido São João do Araguaia para Marabá tentou ultrapassar um caminhão em local proibido

A Polícia Civil confirmou a identidade das pessoas que morreram no grave acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (23), na rodovia BR-230, próximo à Vila Ubá, zona rural de São João do Araguaia, no sudeste do Pará. Cinco pessoas perderam a vida e três crianças ficaram feridas após a colisão entre dois carros de passeio e um caminhão.

O acidente aconteceu por volta das 6h, no quilômetro 83 da Transamazônica. Segundo as apurações iniciais, um Fiat Siena que seguia no sentido São João do Araguaia para Marabá tentou ultrapassar um caminhão em local proibido. Durante a manobra, o carro colidiu de frente com um Toyota Yaris que trafegava no sentido contrário. O motorista do caminhão parou por um tempo após o acidente, mas deixou o local sem ser identificado.

No Yaris estavam quatro integrantes de uma mesma família: Arnaldo Rodrigues Carneiro, Deborah Ferreira Rodrigues dos Santos e os filhos do casal, Lucas Ferreira Rodrigues, de 10 anos, e Arnaldo Gabriel Ferreira Rodrigues, de 9. Arnaldo, Deborah e Lucas morreram na hora. Apenas Arnaldo Gabriel sobreviveu, sendo socorrido com ferimentos.

No Fiat Siena estavam Genésio de Sena Melo, Josiléia Jesus da Silva e as filhas dela, Valentina da Silva Lima, de 5 anos, e Zaya da Silva Lima, de 2. Genésio e Josiléia não resistiram ao impacto. As duas crianças foram encaminhadas para o hospital em estado de saúde ainda não divulgado.

Equipes de resgate e das forças de segurança estiveram no local logo após o acidente. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer os detalhes da ocorrência e localizar o condutor do caminhão envolvido.

A BR-230 é uma das principais rotas de ligação do sudeste paraense e tem histórico de acidentes graves, sobretudo em trechos com pista simples, sinalização deficiente e tráfego intenso de veículos pesados. A tragédia desta quarta reacende a discussão sobre os riscos da imprudência ao volante e a vulnerabilidade das estradas na região.

LEIA MAIS:

Colisão entre veículos deixa cinco mortos na rodovia Transamazônica, no Pará

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2025/15:37:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...