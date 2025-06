Polícia identifica responsável por enviar bolo que teria causado a morte de jovem de 17 anos

Ana Luiza de Oliveira Neves se sentiu mal após consumir um bolo entregue por um motoboy com um bilhete misterioso. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ana Luiza de Oliveira Neves se sentiu mal após consumir um bolo de pote entregue por um motoboy. Ela foi socorrida ao hospital, mas não resistiu. O doce estaria envenenado.

A Polícia Civil identificou nesta terça-feira (3) uma adolescente de 17 anos como a responsável por enviar um bolo suspeito de ter causado a morte da jovem Ana Luiza de Oliveira Neves. O caso ocorreu em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

A vítima, também de 17 anos, se sentiu mal no fim de semana após comer um bolo de pote entregue por um motoboy acompanhado de um bilhete “misterioso”. A jovem foi levada ao hospital após passar mal, mas não resistiu.

Segundo a Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra, a adolescente prestou depoimento e confessou a autoria do crime. A polícia solicitou a apreensão dela. A defesa da jovem não foi localizada pela reportagem.

De acordo com a investigação, a causa aparente da morte foi uma intoxicação alimentar. Contudo, somente o laudo toxicológico vai apontar qual substância estava no alimento.

No depoimento, a adolescente também confessou ter enviado um bolo envenenado para uma segunda vítima que quase morreu.

O motivo do crime não foi divulgado pela Polícia Civil. Inicialmente, o caso foi registrado como morte suspeita. Investigações continuam sendo realizadas para esclarecer o episódio.

Um amigo da família foi quem registrou o boletim de ocorrência na delegacia porque os pais, muito abalados, não estavam em condições de ir ao local.

Leia mais – Adolescente morre após comer bolo de pote entregue com bilhete misterioso: ‘Mimo para a mais linda’

À polícia, esse amigo contou que a irmã de Ana Luiza recebeu um embrulho com o bolo por volta das 17h do sábado (31).

Ana Luiza chegou em casa em torno das 18h e comeu o bolo. Menos de uma hora depois, ela já começou a passar mal. O pai da adolescente levou Ana a um hospital particular, onde ela foi diagnosticada com intoxicação. Após estabilização, ela teve alta e voltou para casa.

Contudo, no domingo, ela voltou a passar mal por volta das 16h com sintomas graves e novamente foi levada ao pronto-socorro. O boletim de ocorrência diz ainda que a adolescente já chegou no hospital sem os sinais vitais.

O relatório médico afirma que ela teve uma parada cardiorrespiratória cerca de 20 minutos antes de chegar à unidade e “encontrava-se cianótica, com hipotermia, sem batimentos cardíacos e sem respiração”.

Vários processos de reanimação foram feitos pela equipe médica, mas sem sucesso.

O que diz a empresa que fez o bolo

A dona da empresa que fez o bolo de pote já se pronunciou nas redes sociais e disse que o bolo foi adquirido por uma pessoa na loja física.

Segundo a empresária, a entrega na casa da jovem não foi feita por nenhum entregador da empresa.

“O produto saiu da loja e não sabemos o caminho que ele percorreu. A entrega foi feita por um motoboy de aplicativo que não tem vínculo com a nossa loja”. — Dona da loja onde o bolo foi comprado

Ana Luiza de Oliveira Neves será enterrada nesta terça-feira (3) no Cemitério Municipal Recanto do Silêncio, no Centro de Itapecerica da Serra.

