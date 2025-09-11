Polícia identifica um dos suspeitos do roubo de aeronave em Novo Progresso

Foto: Reprodução | A Polícia Civil, sob o comando dos delegados Francisco Pinheiro e César Macedo Faustino, com apoio da Polícia Militar, realizou diversas diligências na manhã desta quinta-feira (11) em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, após o roubo de uma aeronave modelo Cessna 210, prefixo PR-CDS.

Durante a investigação, testemunhas foram ouvidas e objetos utilizados pelos criminosos foram apreendidos. Parte desses materiais havia sido adquirida em comércios locais, o que ajudou os investigadores a rastrear os envolvidos. Entre os itens encontrados estavam uma lixadeira, copos térmicos, água mineral, facão e outros.

Com auxílio de imagens de câmeras de segurança, a Polícia Civil identificou um dos principais suspeitos, apontado como responsável pela logística da ação criminosa. Trata-se de E.B.S., de 61 anos, que realizou compras no município utilizando pagamento via PIX, o que facilitou a identificação.

As investigações apontam que ao menos cinco pessoas e dois veículos participaram do roubo. A aeronave teria decolado por volta das 4h da madrugada, enquanto um dos automóveis seguiu em direção ao estado do Mato Grosso.

De acordo com informações preliminares levantadas pelos investigadores, há grande possibilidade de que o avião tenha sido furtado para ser utilizado em atividades ligadas ao narcotráfico, com destino à Bolívia.

As autoridades continuam as diligências para recuperar a aeronave e prender os demais envolvidos.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/18:23:07

