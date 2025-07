Polícia incinera 100 pés de maconha no Pará

(Foto: Reprodução) – Operação envolveu policiais civis e militares e ocorreu após denúncias anônimas que mencionavam uma plantação de maconha

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Terra Alta, com o apoio da Polícia Militar, prendeu um homem em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e crime ambiental, no município.

A ação teve início após a Polícia Civil ser acionada por meio de denúncias anônimas, que mencionavam uma plantação de Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, localizada na zona rural de Terra Alta. Diante das informações, as Polícias Civil e Militar diligenciaram até o local e realizaram o levantamento da área, com o intuito de verificar a veracidade da denúncia.

“No local, as equipes constataram o fato e localizaram um plantio com cerca de 100 pés e 50 mudas de maconha. O material foi incinerado no local, sendo coletada uma amostra que foi encaminhada para análise pericial”, explica o delegado Renes Paulo.

Durante a ação, também foram encontrados animais silvestres, como aves, além de uma arma de fogo e artefatos, como pólvora, balins e cartuchos. O suspeito, responsável pelo material e envolvido com o cultivo da droga, foi preso e conduzido, juntamente com os itens apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos legais cabíveis.

Posteriormente, a Polícia Civil identificou um segundo suspeito envolvido no crime e iniciou diligências para localizá-lo. Contudo, o homem segue foragido. As investigações continuam com o objetivo de localizar e prender o segundo envolvido na prática criminosa.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/16:02:17

