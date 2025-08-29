Polícia incinera em Santarém mais de meia tonelada de drogas apreendidas na Base Fluvial Candiru

Incineração de drogas em Santarém — Foto: Arquivo/g1

A incineração ocorreu na manhã desta quinta-feira (28).

A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (28), em Santarém, a incineração de 550 quilos de drogas apreendidos em operações da base fluvial Candiru, instalada no estreito do Rio Amazonas em Óbidos, no oeste do Pará.

A ação contou com apoio da Polícia Militar, do Batalhão de Missões Especiais (BME), além de representantes do Judiciário e do Ministério Público, que autorizaram e acompanharam o procedimento.

De acordo com o delegado Germano do Vale, titular da Delegacia Fluvial, o material destruído era composto por maconha, cocaína e skunk. Ele destacou que a destruição imediata das apreensões é uma medida de segurança e também uma exigência legal.

“Estamos incinerando cerca de 550 quilos de substâncias entorpecentes, entre maconha, skunk e pasta de cocaína. O pedido é feito à Justiça, com a anuência do Ministério Público, e tão logo autorizado, o procedimento é realizado, justamente para evitar riscos no armazenamento dessas drogas”, explicou o delegado.

Apreensões crescem na região

Somente em 2025, já foram realizadas oito incinerações em Santarém e região, com a destruição de mais de quatro toneladas de entorpecentes, avaliados em mais de R$ 300 milhões. Desde a inauguração da base Candiru, em setembro do ano passado, as polícias vêm registrando números expressivos de apreensões.

O tenente-coronel Wilton Chaves, comandante do BME, ressaltou a importância do trabalho integrado e do uso de cães farejadores nas operações. “Cada grama de droga retirada de circulação significa menos destruição de famílias e menos violência. Esse resultado só é possível graças à integração das polícias e ao trabalho contínuo da base Candiru, que tem se mostrado fundamental no combate ao tráfico interestadual na região”, afirmou.

Fiscalização intensificada

O policiamento fluvial tem dificultado a ação dos traficantes, que tentam driblar a fiscalização desembarcando cargas ilegais em municípios próximos, como Terra Santa. Recentemente, duas toneladas de drogas foram apreendidas em uma embarcação de gado, graças ao trabalho dos cães do BME.

A Vigilância Sanitária também participou da operação desta quinta-feira, certificando a destruição dos entorpecentes. Segundo as autoridades, novas operações devem ser realizadas ainda neste semestre.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2025/07:00:14

