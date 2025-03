Polícia indicia Otaviano Neto por estupro de adolescente e mais dois por envolvimento em tentativa de fraude e de esconder veículo para facilitar fuga do médico

Médico Otaviano Neto no momento em que se entregava à polícia – Créditos: Arquivo/Reprodução/Blog do Pião

Processo, que tramita em sigilo, foi encaminhado à justiça no último dia 28 de fevereiro.

A delegada Larissa Pugliese concluiu o inquérito que investiga a denúncia de crime de estupro que teria sido cometido pelo médico Otaviano Vieira Torres Neto, dia 13 de janeiro de 2025, durante atendimento a uma adolescente, no interior de um consultório da Unidade de Básica de Saúde(UBS), no bairro Salvação, em Santarém, no oeste do Pará. A apuração é do Portal OESTADONET.

A autoridade policial, em relatório encaminhado à justiça, no dia 28 de fevereiro de 2025, indiciou Otaviano Neto pela prática de crime de estupro, e mais dois investigados: Benedito Cley dos Santos de Almeida, pelo uso de senha do médico para acesso ao cadastro do SUS, e juntamente com Paulo Ricardo Corrêa da Silva, por ter escondido o automóvel de Otaviano, mesmo sabendo que o investigado se encontrava foragido da justiça.

A ordem de prisão foi expedida pelo juiz Sidney Pomar Falcão, da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém, no dia 20 de janeiro. Desde então, o médico passou um mês foragido.

Após se apresentar às autoridades, no dia 20 de fevereiro, o médico Otaviano Neto declarou à polícia que só prestaria depoimento perante à justiça. Ele foi transferido para a penitenciária de Cucurunã, onde permanece à disposição da Justiça.

Para a delegada que presidiu o inquérito, a fuga do médico após o abuso sexual confirmado pela vítima seria um forte indício de autoria de Otaviano que, juntamente com ameaça feita à adolescente de 15 anos e depoimentos de testemunhas, complementariam os elementos que formaram convicção da autoridade policial que o investigado teria efetivado o crime de estupro.

Dois envolvidos indiciados

Benedito está incurso nos crimes de invasão de sistema de informática para requisição de férias para o médico, e favorecimento pessoal. Paulo foi indiciado pelo crime de favorecimento pessoal, o que teria dificultado a localização do veículo de Otaviano, alvo de mandado de busca e apreensão.

Segundo o inquérito, Benedito Cley dos Santos, cunhado de Otaviano, acessou a plataforma gov.br, para solicitar as férias de Otaviano junto à Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/Programa Mais Médicos, mediante utilização do próprio computador portátil que o médico teria deixado junto com a senha, no interior de sua caminhonete, antes de fugir para Monte Alegre e posteriormente para Prainha, utilizando uma motocicleta.

Paulo Ricardo Corrêa da Silva escondeu o veículo tipo caminhonete L 200, de cor prata, na garagem de sua casa, localizada na rua Jesus Cristo, no bairro Bela Vista do Juá, a pedido de Benedito.

Fonte: PORTAL OESTADONET e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/03/2025/14:41:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...