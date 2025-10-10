Polícia intervém em garimpo ilegal que destrói área de proteção, no

Foto:Reprodução | A região do Rio Azul vem sofrendo com a ação de grupos que exploram ilegalmente os recursos naturais, provocando graves danos ambientais.

Uma operação realizada na manhã de quarta-feira (8) mobilizou a Polícia Militar do Pará, por meio do 23º Batalhão de Parauapebas, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Guarda Florestal para conter o avanço da destruição ambiental na Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado, às margens do Rio Azul, em Parauapebas.

Os agentes flagraram garimpeiros atuando de forma ilegal, promovendo desmatamento e extração de minérios sem autorização. Durante a abordagem, as equipes foram recebidas a tiros, o que resultou em reação imediata das forças de segurança. Os suspeitos fugiram pela mata e não houve feridos.

A região do Rio Azul vem sofrendo com a ação de grupos que exploram ilegalmente os recursos naturais, provocando graves danos ambientais. As instituições participantes reforçaram o compromisso de manter a fiscalização e impedir novas invasões em áreas de proteção.

Fonte: Portal Pebão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...