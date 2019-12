Polícia investiga caso de homem assassinado e bebê de 4 meses baleada na própria casa em Marabá

(Foto:Reprodução) -De acordo com o hospital em que a bebê estava internada, ela deve passar por uma cirurgia essa semana para a retirada de um fragmento de bala alojado na região da axila.

A Divisão de Homicídios de Marabá está investigando o caso de dois atiradores que invadiram na última quinta-feira (5) uma residência em Marabá, no sudeste do Pará, e atiraram contra pai e atingiram bebê de quatro meses. A polícia investiga suspeitos e a motivação do crime.

De acordo com a direção do Hospital Municipal de Marabá, a criança ficou internada até a noite da sexta-feira (6). Ainda segundo a direção, a bebê deve retornar nessa semana para o hospital para que os médicos avaliem se ela tem condições de passar por uma cirurgia para a retirada de um fragmento de bala que continua alojada na região da axila.

O crime ocorreu na noite da última quinta-feira (5), quando dois homens armados invadiram a casa da família e efetuaram dois disparos contra o pai da bebê, identificado como Gean Santana Viana, de 24 anos. O pai estava com a criança no colo quando foi atingido e faleceu a caminho do hospital. A bebê foi resgatada e socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu).

A polícia ressalta que quem tiver qualquer informação sobre o crime ou paradeiro dos criminosos pode denunciar através do Disque Denúncia 181, que o anonimato é garantido.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...