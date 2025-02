Polícia investiga casos de mortes violentas registradas no oeste do Pará

(Foto: Reprodução) – O primeiro caso apura a morte deGuilherme Campos Palha, conhecido como “Bazão”, que teve o encontrado na região do Eixo Forte

A Delegacia de Homicídios de Santarém, oeste do Pará, segue investigando três mortes registradas recentemente na cidade. A equipe, sob o comando da delegada Raíssa Beleboni, está reunindo informações para esclarecer os fatos e identificar possíveis envolvidos.

Desaparecimento e localização de Guilherme Campos Palha

O primeiro caso apura a morte deGuilherme Campos Palha, conhecido como “Bazão”, que teve o encontrado na região do Eixo Forte. Ele usava tornozeleira eletrônica e havia sido condenado a mais de 20 anos de prisão. Sua mãe já havia registrado um boletim de ocorrência relatando seu desaparecimento.

Segundo a delegada Raíssa Beleboni, Guilherme foi visto pela última vez no dia 5 deste mês, e seu corpo foi localizado no dia 7, em um ramal às margens da rodovia Everaldo Marins (PA-457). As investigações buscam esclarecer as circunstâncias de seu desaparecimento e identificar os responsáveis.

Caso no bairro São Cristóvão

Outro caso em investigação ocorreu no bairro São Cristóvão, onde Samuel Moreira Guimarães, conhecido como “Sumuelzinho”, e Jéssica Evelyn Pantoja foram atingidos por disparos enquanto estavam em um veículo. Samuel morreu no local, enquanto Jéssica foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu.

De acordo com informações preliminares, o crime foi cometido por um grupo de quatro pessoas armadas. A polícia busca entender a motivação e identificar os autores.

A delegada informou que os trabalhos seguem com a análise de provas e depoimentos para esclarecer os casos.

“Estamos apurando todos os detalhes, desde a saída das vítimas de suas residências até o momento dos acontecimentos, para que possamos entender as circunstâncias e identificar os responsáveis”, declarou Raíssa Beleboni.

Fonte: Mateus Souza – g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/02/2025/14:58:51

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

