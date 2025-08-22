Polícia investiga tentativa de feminicídio contra mulher apelidada de “Viúva Negra” no sudoeste do Pará

(Foto: Reprodução) – Ao ser questionado, afirmou que reagiu em defesa própria, dizendo que a mulher teria partido para cima dele com uma faca.

Uma tentativa de feminicídio aconteceu no travessão do km 40, área rural de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. A vítima é Larissa Lorrana Amorim, mais conhecida pelo apelido de “Viúva Negra”.

Conforme relatos da Polícia Militar, Larissa foi encontrada caída dentro de casa, ensanguentada. O companheiro dela, identificado como Leandro Nascimento, foi detido em flagrante ainda no quintal da residência. Ao ser questionado, afirmou que reagiu em defesa própria, dizendo que a mulher teria partido para cima dele com uma faca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência levou a vítima para o Hospital Municipal de Vitória do Xingu. Familiares informaram que o golpe atingiu um órgão vital e que Larissa deverá passar por cirurgia. Mesmo ferida, ela conseguiu relatar aos policiais que já vinha sendo agredida há algum tempo e que, dias antes, teria sido atropelada por Leandro com uma motocicleta.

A arma usada foi recolhida pela polícia, e o suspeito passou por exame de corpo de delito. O caso está sob investigação da Polícia Civil. Larissa, chamada na região de “Viúva Negra”, já responde por três homicídios, sendo o mais recente em Altamira, em julho do ano passado, quando matou o companheiro Luiz Marconi de Jesus, conhecido como “Lula”.

Na época, ela mesma acionou a polícia, disse ter agido em legítima defesa e acabou liberada após prestar depoimento. Leandro, por outro lado, também possui ficha criminal, incluindo uma tentativa de homicídio registrada em Senador José Porfírio.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/14:40:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...