Polícia localiza caminhonete e espingarda de criminosos da chacina em Sinop

(Foto:Reprodução) – A caminhonete S10 branca, utilizada pelos criminosos, Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, 27 anos, que mataram sete pessoas em um bar, no Residencial Lisboa em Sinop (a 481 km de Cuiabá), nessa terça-feira (21.02), foi localizada abandonada, na manhã desta quarta (22), em um terreno no Residencial Gente Feliz, em Sinop.

Segundo informações, dentro do veículo foram encontradas uma espingarda calibre 12, munições, garrafa de bebida alcoólica e cigarros. O guincho esteve no local e encaminhou a caminhonete ao pátio da Delegacia de Polícia.

Em entrevista ao , o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Bráulio Junqueira, revelou que os dois assassinos têm passagens criminais. Os suspeitos, Edgar e Ezequeias são considerados foragidos da Justiça. Leia mais – Delegado diz que criminosos que mataram sete pessoas moram em Sinop e têm passagens criminais (Com informações do Gislaine Morais/VGN).

LEIA TAMBÉM:Chacina em Sinop (MT)- Câmeras de segurança flagraram tragédia no final da tarde desta terça-feira (23), em um bar de Sinop-MT, quando dois homens armados entram no bar e atiram matando 06 pessoas! Depois fogem do local!

Identificado os assassinos e as 7 vítimas da chacina em Sinop (MT)

