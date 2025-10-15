Polícia Militar age rápido e impede incêndio em mercado; em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Era por volta das 03h00 da madrugada desta terça-feira (14 de outubro), quando uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas pela Travessa Belém, no bairro Santa Luzia, em Novo Progresso (PA), e percebeu uma grande quantidade de fumaça saindo de um estabelecimento comercial.

O imóvel em questão pertence ao comerciante conhecido popularmente como “Ceará Piranha”, proprietário de um pequeno mercado na região. Diante da situação suspeita e do risco iminente de incêndio, os policiais se aproximaram para verificar o que estava acontecendo.

Ao chegar em frente ao local, a equipe constatou que o estabelecimento encontrava-se totalmente trancado, impossibilitando o acesso imediato ao interior. A fumaça se intensificava, indicando que o fogo já havia iniciado e poderia se espalhar rapidamente.

Considerando o perigo de propagação das chamas para imóveis vizinhos e os danos que poderiam ser causados, a guarnição decidiu arrombar a porta do mercado, com o objetivo de conter o princípio de incêndio e evitar maiores prejuízos ao patrimônio.

Dentro do local, os policiais encontraram galões de água mineral, que foram utilizados de forma improvisada para conter as chamas. A ação rápida dos militares foi decisiva: o fogo foi controlado antes que se espalhasse, evitando um possível incêndio de grandes proporções.

Após a extinção completa das chamas, o mercado foi novamente fechado pela guarnição, garantindo a preservação do local até a chegada do proprietário e de uma equipe de investigação.

Em seguida, os policiais realizaram diligências na tentativa de localizar o dono do imóvel, mas não obtiveram êxito naquele momento. Nenhuma vítima foi registrada, e não houve danos significativos à estrutura do prédio.

De acordo com informações repassadas pela própria guarnição, a causa do incêndio ainda é desconhecida.

A Polícia Militar ressaltou que o trabalho de rondas preventivas realizado de forma contínua em vários bairros de Novo Progresso tem sido fundamental para garantir a segurança da população e evitar situações mais graves, como o ocorrido nesta madrugada.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/12:27:18

