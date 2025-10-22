Polícia Militar cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Juruti (PA)

Suspeito preso por estupro de vulnerável na comunidade do Balaio, em Juruti, Oeste do Pará — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Ação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil ocorreu na comunidade do Balaio nesta terça-feira (21).

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (21) na comunidade do Balaio, em Juruti, oeste do Pará, durante o cumprimento de um mandado de prisão por estupro de vulnerável. A operação foi realizada pela 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) em apoio à Polícia Civil.

De acordo com informações da PM, o suspeito foi localizado na residência dele. No momento da abordagem, recebeu voz de prisão e foi algemado para evitar tentativa de fuga.

Após a detenção, o homem foi conduzido à delegacia e apresentado à autoridade policial competente, que ficou responsável pelos procedimentos legais.

A Polícia não divulgou o nome do preso, mas informou que a ação faz parte do esforço conjunto para cumprimento de mandados judiciais e combate a crimes sexuais na região.

Fonte: G1 Santarém – Pará e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2025/13:44:35

