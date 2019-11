Polícia Militar de Castelo de Sonhos recupera Moto Furtada.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por volta das 14h00 do dia 12/11/2019 a Polícia Militar numa abordagem de rotina, apreendeu a moto Honda Pop-100, cor preta, sem placa, chassi-9C2HB0210ER452443. O veículo pertence a Sra. Daniela Freitas Michaelon, que registrou o BO no dia do furto.

