Polícia Militar descobre plantação gigante de maconha no Pará

(Foto:Reprodução) – Após as equipes de inteligência identificarem que havia um cultivo ilegal de maconha na região, o batalhão entrou em ação para desmobilizar a organização que estaria por traz desse cultivo, em Terra Alta, a 105km de Belém.

Preparados para enfrentar os criminosos, os policiais chegaram ao local por volta das 17h da última quinta-feira (09) e foram recebidos a bala.

Armados, os bandidos não se renderam com facilidade e ofereceram resistência. Após uma intensa troca de tiros, os bandidos conseguiram fugir se escondendo na mata fechada, o que dificultou o trabalho de busca dos agentes.

Pelo menos cinco homens estavam no local e eram os responsáveis pela plantação. Na área a polícia encontrou uma plantação gigantesca, os policiais levaram a noite toda e conseguiram contar cerca de 10 mil pés da planta.

Irrigada, e cultivada com adubo e até telas para proteger do sol e de pragas, as plantas foram estrategicamente cultivadas entre a mata que no local é densa. Assim, caso a polícia utilizasse uma aeronave para sobrevoar a região, a plantação não seria avistada com facilidade e ficaria camuflada em meio à floresta.

Todos os pés foram removidos. Parte da plantação foi recolhida para ser encaminhada à polícia científica para perícia, enquanto o restante foi destruído no local. Os agentes ainda encontraram 4 volumes grandes contendo a erva já beneficiada, pronta para comercialização. Uma espingarda calibre 28 e uma arma artesanal do mesmo calibre foram recuperadas no barracão utilizado pelos criminosos e todo o material levado para a delegacia. O caso é investigado pela Polícia Civil, e até o momento não há informações sobre a prisão dos suspeitos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/03/2023/08:41:25 com informações do Confirma Notícia

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...