Polícia Militar desmonta esquema de furtos e desmanche de motocicletas em Tucuruí (PA)

Foto: Reprodução | Operação do 13º BPM resulta em prisões, apreensão de peças e recuperação de veículos furtados.

Na manhã de quinta-feira (16), uma operação do 13º Batalhão de Polícia Militar resultou na desarticulação de um grupo criminoso responsável por furtos e desmanches de motocicletas em Tucuruí, sudeste do Pará. A ação foi desencadeada após denúncias anônimas e contou com o apoio de diversas viaturas da corporação.

Conforme o relatório policial, os agentes chegaram a uma residência no bairro Palmares 2, onde funcionava um suposto ponto de desmanche de motos. No local, os militares apreenderam diversas peças sem procedência e localizaram um menor de idade, conhecido como “Gordinho”, que confessou participação em um furto recente amplamente divulgado nas redes sociais.

As diligências levaram à prisão de Rychaerdson Sousa de Oliveira, conhecido como “Xereca”, e de outros dois suspeitos, identificados pelas iniciais K. da S. R. e Rikelme da Silva Conceição. O grupo é investigado por envolvimento em pelo menos oito furtos de motocicletas ocorridos nos últimos dois meses na cidade.

Durante a operação, a Polícia Militar recuperou veículos furtados e apreendeu uma arma de fogo e um simulacro de pistola. Todos os detidos e o material apreendido foram encaminhados à 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí, para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/16:42:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...