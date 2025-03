Polícia Militar desmonta ponto de tráfico e recupera produtos roubados em Santarém (PA)

Produtos recuperados pela PM em Santarém — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um casal foi preso na noite de quarta-feira (19) por tráfico e receptação.

Na madrugada desta quarta-feira (20), uma operação coordenada pela Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes e na recuperação de produtos roubados, além da prisão de três suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e receptação. A ação ocorreu na avenida Marajoara, em Santarém, no oeste do Pará, em uma residência suspeita de ser ponto de comercialização de substâncias ilícitas.

Segundo informações da PM, a operação foi comandada pelo Tenente Fhelipe Emídio. A denúncia anônima, recebida pela equipe de inteligência, indicava que o local estava sendo usado para o tráfico de entorpecentes. O uso de monitoramento por vídeo confirmou a suspeita, e a polícia então decidiu agir.

Durante a abordagem, os policiais conseguiram um homem, que estava comprando substâncias análogas ao crack. Em seguida, a guarnição entrou na residência de outro suspeito, de 19 anos, e uma mulher, de 42 anos, onde foi realizada uma busca minuciosa. No local, foram apreendidos sete invólucros de material semelhante ao crack, pesando cerca de 15 gramas de maconha, além de R$ 850 em espécie.

Além disso, a polícia também recuperou três bicicletas e uma caixa de cosmético, itens que possivelmente haviam sido roubados anteriormente. Todos os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia, onde foram apresentados à Delegada Carmem Ramos.

Fonte: G1 Santarém e e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/11:56:43

