Polícia Militar Detém Menor Suspeita de Tráfico de Drogas no Distrito de Caracol

(Foto: Reprodução) – Ação Ocorreu no Bairro Planalto; Menina de 17 Anos Foi Encontrada com Entorpecentes

Por volta das 18h desta segunda-feira, 24 de março de 2025, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando patrulhamento pelo Distrito de Caracol, região do município de Itaituba, no sudoeste do Pará, quando recebeu informações de populares sobre uma mulher de pele morena e estatura baixa que estaria comercializando drogas em via pública.

Segundo a denúncia, a venda ocorria no bairro Planalto. Com essas informações, a guarnição foi ao local e avistou uma mulher que correspondia às características descritas, conversando com um homem em frente a uma residência.

O homem, identificado pelo pré-nome Marcos, foi abordado e informou que havia ido comprar drogas na residência. A guarnição então abordou a suspeita, identificada como uma menor de iniciais A.S.R., de 17 anos. Questionada sobre a droga, ela confirmou à guarnição que estava realizando a comercialização de entorpecentes.

A menor estava em posse de 21 (vinte e um) papelotes de uma substância semelhante ao crack, pesando aproximadamente 11 (onze) gramas, que estavam armazenados em sua cintura. Além disso, ela tinha consigo um aparelho celular marca Samsung, cor preta, com câmera e uma balança de precisão.

Em razão da prática de ato infracional, ela foi detida e levada até a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Trairão/PA para os procedimentos legais.

Fonte: Plantão 24horas Newse Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/03/2025/17:19:39

