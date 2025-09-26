Polícia Militar do Pará celebra 207 anos com solenidade cívico-militar em Belém

Foto: Reprodução | Durante a cerimônia, a PM destacou sua trajetória de serviços prestados à sociedade paraense e o compromisso permanente com a segurança pública

A Polícia Militar do Pará (PMPA) comemorou, nesta quinta-feira (25), seus 207 anos de criação com uma solenidade cívico-militar realizada em frente à sede do Quartel de Comando de Missões Especiais (CME), no bairro da Cremação, em Belém.

O evento foi marcado por homenagens, promoções e um grande desfile militar.

A PMPA destacou, durante a cerimônia, sua trajetória de serviços prestados à sociedade paraense e o compromisso permanente com a segurança pública.

A programação contou com a presença da vice-governadora Hana Ghassan, do comandante-geral da PMPA, coronel Sérgio Ricardo Neves de Almeida, além de diversas autoridades civis e militares. Foram entregues a Medalha “Coronel Fontoura” a militares e civis que contribuíram para a valorização da corporação. Ao todo, 47 oficiais foram promovidos, 963 praças ascenderam de posto e civis também receberam homenagens.

O comandante-geral da PMPA, coronel Sérgio Ricardo Neves de Almeida, ressaltou a relevância da data para a história da corporação: “Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Celebramos o 25 de setembro, data oficial da Polícia Militar do Pará, um marco da nossa identidade e tradição.

Desde 1818, nossa missão tem sido garantir a ordem e a tranquilidade da população, sempre com disciplina e dedicação. Ao longo de 207 anos, a PMPA esteve presente em momentos decisivos da história do Brasil e do Pará.

Reconhecemos hoje nossos oficiais e praças promovidos, além dos agraciados com a Medalha Coronel Fontoura, distinções que enobrecem nossa farda. Avançamos na redução da criminalidade, na capacitação da tropa e na presença em todos os 144 municípios.”

A vice-governadora Hana Ghassan destacou a presença e a importância da Polícia Militar no cotidiano da população: “Ficamos muito felizes de estar comemorando os 207 anos da Polícia Militar e no dia da comemoração o Estado também está fazendo a promoção de mais de mil policiais militares.

A segurança pública, não apenas no Estado do Pará, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, é um grande desafio, mas o Estado do Pará, a nossa polícia está cada vez mais forte, com investimentos que vêm sendo feitos pelo Governo do Estado, em tecnologia, em capacitação e principalmente investimentos em recursos humanos, isso é importante para que a gente possa fortalecer a nossa sociedade.

Que a gente possa no dia a dia fortalecer a Polícia Militar. Todo o desenvolvimento do nosso Estado passa pela segurança pública. Então hoje é um dia de comemoração, um dia de parabenizar a nossa

Polícia Militar. Viva o Estado do Pará, viva o Brasil e vamos seguir lutando cada dia por mais segurança para o nosso Estado e para a nossa população. A COP está chegando e a gente sabe que a segurança está em primeiro lugar”.

Já com o novo posto de tenente-coronel, a militar Katia Chaves se emocionou ao falar sobre sua promoção: “É uma satisfação imensa, um reconhecimento de um trabalho. A gente tem poucas mulheres oficiais no posto de tenente-coronel, então eu espero continuar contribuindo mais ainda com a nossa corporação, que é uma corporação que a gente aprendeu a amar.

Prometo trabalhar com honestidade, com zelo, com competência para ser espelho, referência para as demais que estão entrando”.

Com 35 anos de carreira militar, o 2° sargento Jucelino Ribeiro comemorou a honraria recebida: “Essa homenagem eleva ainda mais a minha autoestima, pois reconhece o trabalho que prestei quando estava na ativa e também agora, na reserva.

Receber essa medalha representa um grande valor, não apenas para minha vida profissional, mas também para a minha família, que sempre esteve ao meu lado nessa trajetória. Dedico essa conquista especialmente à minha mãe, que hoje tem 87 anos.

Na plateia, a aposentada Maria Suely da Silva acompanhou cada momento da solenidade e contou que sempre faz questão de prestigiar o evento.

Ela comentou o ponto alto da comemoração: “Acho muito bonito. Eu fico assistindo tudo. Sempre que posso, venho. Gosto muito de ver tudo, de ver eles desfilarem, mas o que mais gosto é a banda e os animais, o cavalo, é tudo muito legal, ver a nossa polícia é muito bonito”.

Com mais de dois séculos de existência, a Polícia Militar do Pará se mantém como referência histórica e estratégica na segurança pública, consolidando-se como uma das instituições mais tradicionais do país.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/09:41:30

