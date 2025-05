Polícia Militar do Pará forma 14 operadores no I Curso de Choque Montado

(Foto:Reprodução) – Capacitação inédita reforça atuação estratégica da tropa em operações complexas e na segurança da COP30.

A Polícia Militar do Pará formou, nesta segunda-feira (26), 14 novos operadores especializados no emprego da tropa montada em ações de controle e restabelecimento da ordem pública.

A cerimônia de encerramento do I Curso de Choque Montado foi realizada no auditório do Quartel do Comando Geral (QCG), em Belém, e marcou a conclusão de uma capacitação inédita no Estado.

Entre os formandos estão 10 policiais do Regimento de Polícia Montada (RPMont), um do 2º Batalhão de Missões Especiais (BME), dois oficiais da Polícia Nacional do Peru e um oficial da Guarda Civil da Espanha.

A qualificação garante o domínio técnico necessário para o enfrentamento de situações de crise, tanto em nível estadual quanto em missões de cooperação internacional. Os formados agora ostentam as tradicionais “esporas pretas”, símbolo da elite montada da Corporação.

Promovido pelo Comando de Missões Especiais (CME), o curso foi realizado entre os dias 22 de abril e 22 de maio, com carga total de 350 horas-aula, distribuídas em 13 disciplinas práticas e teóricas, voltadas exclusivamente a militares com formação prévia na tropa montada.

Integração internacional e excelência técnica

Durante a solenidade, o 1º Tenente Guzman Castro Walter Alberto, da Polícia Nacional do Peru, destacou o impacto transformador da formação. “O treinamento vai além da técnica. Ele ensina valores universais: disciplina, responsabilidade, lealdade e amor pela justiça. Andar a cavalo não é apenas uma habilidade operacional, é uma escola de caráter”, ressaltou o oficial.

O comandante-geral da Polícia Militar do Pará ressaltou o papel estratégico da cavalaria na segurança da COP30, evento global da ONU sobre mudanças climáticas que será realizado em Belém no fim deste ano.

“Os conhecimentos adquiridos neste curso serão fundamentais para um dos eventos mais importantes do mundo. A tropa montada, com sua técnica e impacto visual, será essencial para garantir a ordem pública durante a COP30”, afirmou.

O 2º Tenente Filipe, primeiro colocado da turma, também destacou o nível técnico da capacitação.

“O curso incorporou doutrinas internacionais e nacionais, como as de Portugal, Brasília e Espírito Santo. Saímos daqui preparados para atuar com segurança e precisão em qualquer cenário de crise”, declarou.

Apoio das famílias – A cerimônia também reconheceu o papel das famílias no sucesso da formação. Miriam Maciel, esposa do 1º colocado da turma, celebrou a conquista.

“O curso exige muito dos policiais e de seus familiares. Estar presente emocionalmente faz toda a diferença. Vibramos com essa vitória, que é motivo de orgulho para todos nós”, destacou.

