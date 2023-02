Policia Militar e PRF fazem operação conjunta em Itaituba para encontrar motorista desaparecido de Miritituba; Morador divulga vídeo malicioso

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) foi realizada na tarde desta segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023,em Itaituba para encontrar um motorista desaparecido de Miritituba. (Foto:Reprodução)

Conforme informação o caminhão do motorista Cristiano está estacionado em MIritituba as margens da BR 163, ha alguns dias, amigos denunciaram o desparecimento do motorista e denúncias anônimas indicava que ele poderia estar sequestrado sobre efeito de drogas em uma residência no bairro Buritizal em Itaituba. A PRF solicitou apoio da PM em conjunto realizaram a operação por volta das 17h30min, desta segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023, sem sucesso o motorista não foi encontrado. Cristiano continua desaparecido. O caminhão de Cristiano esta, abandonado fechado as margens da rodovia BR 163 em Mirittituba, a polícia investiga o caso.

Video Malicioso

Um morador (não identificado) sem saber do que estava ocorrendo, gravou um vídeo e publicou nas redes sociais, insinuando a operação.

A informação que o autor do vídeo já foi identificado e será intimado para prestar esclarecimento.

O negócio da duro a PRF Parou até os PMs…. Assista ao Vídeo

Policia Militar faz operação conjunta com PRF para encontrar motorista desaparecido e morador grava vídeo malicioso em Miritituba-PAhttps://t.co/MKb1xb9OF1 pic.twitter.com/pjkVCHfREl — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 21, 2023

Quem souber do paradeiro do motorista Cristiano do caminhão SCANIA /G420 X4, de cor vermelha, placa EZU 0713 da cidade de Uberlândia (MG), pode entrar em contato com o telefone 181 e/ou via WhatsApp com o número (93) 99243 47 58 com PM de Miritituba.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/02/2023/ às 22:08:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...