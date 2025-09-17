Polícia Militar e SAMU evitam tentativa de suicídio em Novo Progresso

Foto: Divulgação/Polícia Militar | Na noite desta terça-feira (16), por volta das 20h50, a Polícia Militar foi acionada para apoiar uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em uma ocorrência no bairro São Bento, em Novo Progresso.

A ocorrência contou com o apoio direto ao SAMU e envolveu as guarnições: VTR 10-4601, comandada pelo CB Eduardo e com o SD Corrêa, e a guarnição de apoio VTR 10-4603, comandada pelo CB Valdener, com CB Kennedy e SD Miguel.

De acordo com a PM, um homem em surto, com histórico de depressão e ansiedade, ameaçava tirar a própria vida dentro de casa, mantendo portas trancadas e luzes apagadas. Durante o atendimento, os militares ouviram o cidadão proferir frases como “eu vou me matar”.

Diante da gravidade da situação, foi solicitado reforço de outra guarnição. Com a autorização da mãe do indivíduo, os policiais precisaram forçar a entrada na residência pela porta da cozinha. No interior do imóvel, encontraram o homem portando um facão, pressionando a lâmina contra o próprio pescoço.

A ação rápida dos militares, que utilizaram técnicas de contenção com arma de choque, foi essencial para evitar a tragédia. O homem foi imobilizado, desarmado e entregue aos cuidados da equipe do SAMU, sendo encaminhado ao Hospital Municipal de Novo Progresso, onde recebeu atendimento médico.

Se você está em sofrimento ou pensando em se machucar, você não está sozinho. Procure ajuda agora: CVV — 188 (apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas; também por chat e e-mail em cvv.org.br) ou, em caso de risco imediato/lesão, acione SAMU — 192. Falar com alguém pode salvar vidas.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Ascom Polícia Militar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/09:27:12

