Polícia Militar encerra festa clandestina com cerca de 100 pessoas em Trairão

Foto: Reprodução | Disparos de advertência foram efetuados para conter multidão; menores de idade estavam no evento consumindo bebidas alcoólicas.

Na madrugada desta sexta-feira (19), por volta das 3h40, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de que uma festa clandestina ocorria em uma área conhecida como Pedreira, às margens da BR-163, no município de Trairão, sudoeste do Pará.

Segundo a denúncia, no local havia som automotivo em volume excessivo, gritaria, consumo de bebidas alcoólicas e até disparos de arma de fogo. Além disso, menores de idade estariam ingerindo bebida alcoólica.

Ao chegar à área, a guarnição constatou a presença de aproximadamente 100 pessoas consumindo bebidas e dançando. Com a aproximação da viatura, vários participantes tentaram fugir. O indivíduo J.R.S., em um veículo GM/Montana vermelho, tentou empreender fuga e foi perseguido.

Diante da aglomeração descontrolada e da recusa de alguns condutores em obedecer à ordem de parada, os policiais efetuaram três disparos de advertência contra o solo, a fim de resguardar a integridade da guarnição e conter a multidão.

Na ação, além de J.R.S., foram detidos:

• W.M.D., em um Fiat Uno preto equipado com som automotivo;

• A.D.B., que usava tornozeleira eletrônica e estava em descumprimento de medida cautelar;

• Y.R.S., em uma motocicleta Honda/CG 125 vermelha sem placa.

Também foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Trairão as menores A.I.C.P. e N.P.M..

Fonte: Plantão 24horas News/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/05:15:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...