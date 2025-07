Polícia Militar flagra descarregamento irregular de carga de milho desviada em galpão de Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | Caminhão com 50 toneladas de grãos foi localizado após denúncia e rastreamento; motorista e responsável pelo galpão foram conduzidos à delegacia.

Na tarde desta quinta-feira (24), por volta das 18h20, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para apurar uma denúncia encaminhada ao WhatsApp institucional da corporação, informando sobre o desvio de rota de um caminhão carregado com milho no município de Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo a denúncia repassada pela central, o veículo envolvido seria um caminhão DAF/XF105 FTT 510A, de cor cinza e placas QCJ9G05, transportando cerca de 50 toneladas de milho grão. A empresa proprietária da carga forneceu a última localização registrada pelo sistema de rastreamento, que apontava um galpão situado na 38ª Rua com Travessa Dom Frederico.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram o caminhão sendo descarregado no interior do galpão. Após averiguação, foram identificados e conduzidos à delegacia o motorista da carreta, Wesley Leite Silva, e o responsável pelo imóvel, Gilberto Cruz. No interior do galpão, foram contabilizados aproximadamente 648 sacos de milho grão, pesando 50 kg cada — um total estimado de 32.200 kg. Parte da carga ainda permanecia no caminhão, mas não foi possível aferir a quantidade restante.

Além do caminhão trator, também foi apresentado o semirreboque SR/PASTRE SRBA 2E, ambos de cor cinza. Diante da dificuldade logística para remover os veículos e a carga até a delegacia, a carga permaneceu lacrada no interior do galpão, que foi fechado sob custódia da autoridade policial para as medidas cabíveis.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/09:06:29

