Polícia Militar impede tentativa de suicídio na ponte do Rio Itacaiúnas em Marabá (PA)

Foto: Reprodução | Com a chegada das viaturas do 34º BPM, os militares reforçaram a segurança da área e auxiliaram na abordagem cuidadosa à vítima.

Uma ação rápida e coordenada da Polícia Militar conseguiu evitar uma tentativa de suicídio na madrugada desta quinta-feira (20), na ponte sobre o Rio Itacaiúnas, na BR-230, em Marabá, região sudeste do Pará.

A ocorrência foi registrada por volta das 4 horas, após o Núcleo Integrado de Operações (NIOP) receber uma ligação diretamente da pessoa que ameaçava tirar a própria vida. Imediatamente, o NIOP acionou a guarnição mais próxima do local, pertencente ao 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM), que chegou à ponte e iniciou a negociação com a vítima, buscando acalmá-la e evitar que se lançasse no rio.

Simultaneamente, equipes do 34º Batalhão da Polícia Militar (34º BPM) também foram deslocadas para o local. Mesmo estando no sentido contrário da rodovia, os policiais conseguiram fazer o retorno rapidamente e prestar apoio à guarnição já presente. Com a chegada das viaturas do 34º BPM, os militares reforçaram a segurança da área e auxiliaram na abordagem cuidadosa à vítima.

Após a intervenção, a pessoa foi convencida a desistir do ato e retirada em segurança da mureta de proteção da ponte. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento preliminar e, posteriormente, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá, onde recebeu os devidos cuidados médicos.

A Polícia Militar reforça a importância da atenção à saúde mental e lembra que qualquer pessoa que esteja passando por momentos difíceis ou com pensamentos suicidas pode procurar apoio. Canais como o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferecem atendimento gratuito e sigiloso pelo telefone 188, disponível 24 horas por dia.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/10:17:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...