Polícia Militar integra operação contra exploração ilegal da floresta em Uruará (PA)

Foto: Divulgação | A Polícia Militar do Pará, por meio do Comando de Policiamento Ambiental (CPA), participou na segunda-feira (14) de mais uma ação no âmbito da Operação Curupira, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em apoio à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas).

A ação integrada envolveu também a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, com ênfase no enfrentamento a crimes ambientais, como exploração ilegal de recursos da floresta, no município de Uruará, no oeste paraense.

A ação contou com o apoio de equipes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), 38º BPM e da Companhia Independente de Polícia Ambiental (Cipamb).

A operação começou às 7h30, com deslocamento das equipes até uma vicinal, no KM-40 da Rodovia PA-370, sentido Uruará-Santarém.

A cerca de 20 km da via principal, as guarnições constataram a prática ilegal de desmatamento, com extensas áreas de floresta devastadas, pátios de armazenamento de toras e trilhas abertas para retirada de árvores de grande porte e valor comercial.

Máquinas – No local, foram encontrados um trator tipo esteira, escondido em meio à vegetação, e uma engraxadeira, um soprador, uma caixa de ferramentas, duas baterias automotivas e 13,48 metros cúbicos de madeira em tora. Os equipamentos foram apreendidos; a madeira foi inutilizada com motosserras e o trator destruído com explosivos.

O responsável pela atividade ilegal não foi localizado durante a fiscalização. Também não foram apresentadas licenças ambientais ou placas de identificação. A área fiscalizada tem quatro Cadastros Ambientais Rurais (CAR) sobrepostos, e os dados foram repassados à Polícia Civil, para que os proprietários dos imóveis sejam intimados a prestar esclarecimentos.

Atuação ativa – O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, enfatizou a importância do trabalho da PM no combate ao desmatamento. “A operação reforça o compromisso do Governo do Pará no enfrentamento aos crimes ambientais e na preservação dos recursos naturais da Amazônia, e a PM está pronta para atuar de forma ativa, colaborando com os demais órgãos de fiscalização ambiental”, disse o coronel da PM.

“Nós seguimos com as ações da Operação Curupira há mais de dois anos, integrando os órgãos do sistema estadual de segurança e a Secretaria de Meio Ambiente, atuando a partir de três bases fixas em São Félix do Xingu, Uruará e Novo Progresso, o que tem nos auxiliado a obter bons resultados na prevenção e combate aos crimes ambientais e, consequentemente, a redução do desmatamento.

Na semana passada, durante uma fiscalização, identificamos um local onde a área estava sendo explorada ilegalmente em São Félix do Xingu, e essa semana as equipes atuaram em uma área de Uruará que também apresentava foco de desmatamento.

Além da prevenção, a identificação de locais onde os crimes estejam ou possam vir a ocorrer são fundamentais para conseguirmos investigar e identificar os responsáveis, para então aplicarmos as punições devidas”, informou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Resultados – As fiscalizações da Operação Curupira resultaram em mais 90 prisões em flagrante; 27 fianças arbitradas, 52 inquéritos policiais instaurados; mais de 180 intimações emitidas; 220 autos de infração; 58 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) e apreensões de 679 munições, de mais de 200 armamentos e mais de 1.100 maquinários.

