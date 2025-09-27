Polícia Militar intensifica policiamento ostensivo com a operação “Fechando o Cerco” em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Com foco no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública, o 46º Batalhão da Polícia Militar, em Novo Progresso, realizou entre os dias 26 e 27 de setembro a Operação “Fechando o Cerco”, sob o comando do Cel QOPM Márcio Abud, comandante do CPR X.

A ação envolveu cinco policiais militares e duas viaturas, que atuaram ao longo de 24 horas em diferentes pontos da cidade. Foram realizadas incursões, bloqueios policiais e fiscalização de bares e boates.

Durante a operação, 31 pessoas foram abordadas, além de 43 veículos (23 carros e 20 motocicletas). O policiamento também fiscalizou oito bares e quatro boates, coibindo abusos e prevenindo situações de risco. Não houve registros de prisões ou apreensões.

Segundo a corporação, a estratégia busca reduzir os crimes violentos letais intencionais e atuar em locais de maior movimentação noturna. “Nosso compromisso é com a segurança da população e a tranquilidade da cidade, promovendo ações ostensivas e preventivas”, destacou a PM em nota.

A Operação “Fechando o Cerco” continua em andamento até o dia 30 de setembro em Novo Progresso.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ Ascom Polícia Militar do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2025/13:25:23

