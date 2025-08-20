Polícia Militar prende acusado de matar e esquartejar jovem, em Santarém

Foto:Reprodução | Elyson Robson Leal Moreira, vulgo ‘Feijão’, foi preso por militares do 35º BPM na tarde de terça-feira (19) na Alameda Oriental, no bairro Livramento. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio expedido pela 3ª Vara Criminal de Santarém.

De acordo com a Polícia Militar, o Núcleo Reservado de Inteligência CINT/CPR-I recebeu informações sobre o possível paradeiro do acusado. Ao chegarem no local, encontraram Elyson Robson. Em seguida, foi conduzido até a 16° Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Relembre o caso

A vítima Pablo Wilkens Rocha da Silva, conhecido como ‘’Binho’’ foi morto a golpes de arma branca (faca). Seu o corpo foi esquartejado e ocultado em pontos diferentes de uma área entorno do bairro Salvação no dia 19 de janeiro de 2020.

Segundo a denúncia apresentada ao Ministério Público, além da participação de Elyson Robson também estava seu irmão Jefferson Cloves Leal Moreira vulgo ‘Barão’ e mais um adolescente.

Dias após o crime, crianças estavam brincando e encontraram o braço da vítima. Posteriormente, outros moradores sentiram um forte odor no quintal de uma casa, ocasião que acharam a cabeça e tronco de Pablo enterrados em uma cova rasa. A Polícia Civil e a perícia também localizaram um pé.

Ainda no dia do crime, a vítima foi vista pela última vez bebendo na companhia de dois amigos. No caso, ‘Feijão’ e ‘Barão’.

Pablo Wilkens já tinha passagens pela polícia pelo crime de furto, roubo, tráfico de drogas e violência doméstica.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2025/07:00:08

