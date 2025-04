Polícia Militar prende “Coringa” e “Buchudo” após perseguição em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – Criminoso tentou fugir, mas foi capturado com simulacro de arma de fogo

Na tarde da última quinta-feira (3), a Polícia Militar prendeu um homem conhecido como “Coringa”, após uma perseguição na PA-160, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O suspeito estava em uma motocicleta e tentou fugir da abordagem policial.

Por volta das 16h, uma guarnição realizava patrulhamento na Avenida Havana, no Bairro Vila Rica, quando avistou dois indivíduos em alta velocidade em uma motocicleta. O garupa demonstrou comportamento suspeito e, ao notar a presença policial, alertou o piloto, que acelerou ainda mais, iniciando a fuga.

A equipe da PM iniciou um acompanhamento tático e deu voz de parada, mas os suspeitos desobedeceram. Durante a fuga, perderam o controle da motocicleta e caíram após colidir com o meio-fio na PA-160. Ambos abandonaram o veículo e tentaram escapar a pé pela área de mata das Casas Populares II.

Durante a perseguição, “Coringa” sacou um objeto da cintura, levando a policia a efetuar dois disparos para resguardar a segurança da equipe. Nenhum tiro atingiu o suspeito, que conseguiu fugir momentaneamente.

Com o apoio de outra viatura, um homem com ferimentos na perna foi localizado nas proximidades do Parque dos Ipês. Ao ser abordado, ele confessou ter fugido da polícia e trocado de roupa para tentar despistar os agentes.

Durante a abordagem, o suspeito revelou a localização de um simulacro de arma de fogo, escondido em uma área de mata. Ele também afirmou que seu comparsa, conhecido como “Buchudo”, havia planejado o assalto e já tinha roubado um celular anteriormente.

Diante dos fatos, “Coringa” foi algemado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o simulacro e a motocicleta apreendida, para as providências cabíveis. O caso segue sob investigação.

Fonte: Ingrid Sales – Portal Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/04/2025/09:08:30

