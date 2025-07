Polícia Militar prende dois homens com mandados de prisão em aberto, em Santarém

(Foto: Divulgação) – Na tarde de segunda-feira (21) militares do 35º BPM cumpriram dois mandados de prisão em Santarém.

Abdonias Monteiro de Andrade, 33 anos, foi preso por volta das 17h após ser abordado durante rondas no Ramal Deus Proverá, localizado na Comunidade São José da BR-163, no planalto santareno.

Contra ele foi constatado que havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém, tipificado na Lei Maria da Penha por quebra de medida protetiva.

Outro que foi preso já por volta das 17h45 também por mandado de prisão foi o indivíduo Rafael Monteiro da Costa, 34 anos. Ele conduzia uma motocicleta Bros da cor vermelha quando foi abordado na Avenida Rosa Passos, no bairro Santana.

Após busca no Banco Nacional de Mandados e Prisões (BNMP) foi verificado um mandado de prisão expedido pela 8ª Vara de Família (TJAM) por não pagamento de pensão alimentícia.

Os dois foram conduzidos até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/16:28:27

